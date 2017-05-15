×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Центральная лаборатория Марийского НПЗ прошла аттестациюСегодня в 14:49

  • Текст

На соответствие госстандартам.

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) Марийского НПЗ, производственного актива Группы компаний "Новый Поток", успешно прошла аттестацию в Федеральной службе по аккредитации. В результате ЦЗЛ получила сертификат соответствия межгосударственным стандартам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, специалисты надзорного органа проверили актуальность технической и служебной документаций. Также они оценили соответствие деятельности лаборатории стандартам качества.

Получение межгосударственного аттестата свидетельствует о техкомпетентности лаборатории предприятия при выполнении испытаний и измерений.

ЦЗЛ Марийского НПЗ, которая состоит из контрольной, товарной и экологической лабораторий, отвечает за качество сырья, производимой продукции, а также за соблюдение требований экобезопасности соответственно. Эффективность работы подразделения обеспечивается благодаря высокому уровню квалификации специалистов и оснащению высокоточным оборудованием.

Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток". Она курирует развитие детского и юношеского спорта, продвижение социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия компании.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×