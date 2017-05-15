На соответствие госстандартам.

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) Марийского НПЗ, производственного актива Группы компаний "Новый Поток", успешно прошла аттестацию в Федеральной службе по аккредитации. В результате ЦЗЛ получила сертификат соответствия межгосударственным стандартам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, специалисты надзорного органа проверили актуальность технической и служебной документаций. Также они оценили соответствие деятельности лаборатории стандартам качества.

Получение межгосударственного аттестата свидетельствует о техкомпетентности лаборатории предприятия при выполнении испытаний и измерений.

ЦЗЛ Марийского НПЗ, которая состоит из контрольной, товарной и экологической лабораторий, отвечает за качество сырья, производимой продукции, а также за соблюдение требований экобезопасности соответственно. Эффективность работы подразделения обеспечивается благодаря высокому уровню квалификации специалистов и оснащению высокоточным оборудованием.

Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток". Она курирует развитие детского и юношеского спорта, продвижение социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия компании.