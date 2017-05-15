ММК увеличивает инвестиции в малозатратные проектыСегодня в 16:06
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По повышению энергоэффективности.
ММК делает ставку на малозатратные и быстроокупаемые проекты по энергосбережению и повышению энергоэффективности производства. Инвестиции в них по сравнению с 2015 годом выросли в 4 раза - до 1,2 миллиарда рублей. В 2017 году на эти цели планируется направить 1,5 миллиарда рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", параллельно идет поощрение рационализаторства сотрудников. Только в 2016 году в сфере энергосбережения было заявлено 390 идей, реализовано 138 проектов. Ориентировочный годовой эффект от их внедрения составит 68 миллионов рублей.
Следует отметить, что в 2016 году на комбинате была внедрена электронная "Платформа энергоменеджмента". Она позволила повысить эффективность работы с новаторскими идеями, увеличив скорость их реализации.
Кроме того, ОАО "ММК" стало первым в России промышленным предприятием, имеющее успешный опыт реализации энергосервисных контрактов. В настоящее время почти без затрат со стороны комбината прошла модернизация I и II очередей цехового освещения. Воплощен в жизнь крупный энергосервисный проект "Система частотного регулирования приводов эксгаустеров кислородно-конвертерного цеха". Экономический эффект от проектов за прошлый год составил около 180 миллионов рублей.
В сентябре 2016 года Магнитка прошла сертификационный аудит системы энергоменеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001. Была введена в действие "Энергетическая политика ОАО "ММК". Согласно документу, стратегической целью компании является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции.
Для повышения результативности системы энергоменеджмента утверждена программа проведения внутренних аудитов. Организовано обучение работников из числа руководителей, специалистов и служащих по программе "Система энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011".
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