В Тюменской области достраивают комплекс на 23 тысячи свинейСегодня в 16:37
- Текст
Проект реализует "Сибирская аграрная группа".
В июле 2017 года в Нижнетавдинском районе будет запущен свиноводческий комплекс "Тюменский", рассчитанный на 23 тысяч голов свиней. Инвестором проекта является одно из ведущих сельхозпредприятий России - томский агрохолдинг "Сибирская аграрная группа".
Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, строительство свинокомплекса началось в 2016 году и сейчас подходит к завершению. Предприятие укомплектуют современным оборудованием для содержания свиней. В частности, будет предусмотрена система, обеспечивающая два рецепта кормления в зависимости от возраста животных.
Следует отметить, что первоначально предприятие должно было представлять собой товарную ферму. В 2016 году проект перепрофилировали в площадку для разведения, выращивания и селекции свиней.
Кроме того, комплекс будет включать цех первичной переработки производственной мощности до 120 голов в день и кормоцех. Последний будет рассчитан на выпуск до 10 тонн полнорационных гранулированных кормов в час.
"Сибирская аграрная группа" - агропромышленный холдинг федерального уровня. Он специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца. В состав холдинга входят 5 свинокомплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и республике Бурятия. Кроме того, есть птицефабрика, мясоперерабатывающие предприятия и комбикормовый завод.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:10
Водитель Lexus отправил екатеринбуржца в кому
Сбив его на пешеходном переходе.Сегодня в 19:51
Гособвинение требует для Цыбко штраф в 500 миллионов рублей
И 14 лет колонии.Сегодня в 19:23
Кладбище под Богдановичем разнесли трое школяров
Не найдя на могилах конфет.Сегодня в 19:14
В Екатеринбурге Чайку отдали под суд за запугивание ритуальщиков
Под руководством Синяка.Сегодня в 19:09
Курганец связал знакомого и зарезал
Труп нашли соседи.Сегодня в 19:02
Екатеринбуржцы одобрили новый проект первой очереди Академического
Где формируется деловое и культурное ядро.Сегодня в 18:54
В Екатеринбурге на 1,5 месяца перекроют Московскую
От Щорса до Хасановской.Сегодня в 18:52
У челябинского бизнесмена украли сейф с миллионом
Из квартиры.Сегодня в 18:46
100 свердловских спасателей готовы к вылету в Тюмень
В любой момент.Сегодня в 18:36
В Челябинске пятеро хулиганов напали на семейную пару
Мужчина в больнице.Сегодня в 18:12
На Южном Урале нашли обгоревшее тело сотрудника ФСБ
Он упал в костер.Сегодня в 18:10
В Тюмени снесло ветром батут - пострадал ребенок
Малышу потребовалась помощь нейрохирургов.Сегодня в 18:05
Свердловчане дополнили программу Куйвашева
Рассматривается каждое предложение.Сегодня в 17:55
Экс-замначальника ГИБДД Магнитогорска сел на 5 лет за взятки
И мошенничество.Сегодня в 17:47
В Прикамье 2 недели ищут 19-летнюю студентку
Ее ждет маленькая дочь.
Главные новости
- Сегодня в 19:51Гособвинение требует для Цыбко штраф в 500 миллионов рублей
- Сегодня в 17:12Под Бурковым зашаталось кресло
- Сегодня в 17:06Грабитель в маске изрезал екатеринбурженке лицо и руки
- Сегодня в 16:17Екатеринбургу возвращают градостроительные полномочия
- Сегодня в 12:42На 9-летнего екатеринбуржца упал забор
Аналитика
Свердловские власти протестировали инвестклимат
Которому "прописано" улучшение.
Условный Соколовский
Российской действительности.
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.