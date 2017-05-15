Проект реализует "Сибирская аграрная группа".

В июле 2017 года в Нижнетавдинском районе будет запущен свиноводческий комплекс "Тюменский", рассчитанный на 23 тысяч голов свиней. Инвестором проекта является одно из ведущих сельхозпредприятий России - томский агрохолдинг "Сибирская аграрная группа".

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, строительство свинокомплекса началось в 2016 году и сейчас подходит к завершению. Предприятие укомплектуют современным оборудованием для содержания свиней. В частности, будет предусмотрена система, обеспечивающая два рецепта кормления в зависимости от возраста животных.

Следует отметить, что первоначально предприятие должно было представлять собой товарную ферму. В 2016 году проект перепрофилировали в площадку для разведения, выращивания и селекции свиней.

Кроме того, комплекс будет включать цех первичной переработки производственной мощности до 120 голов в день и кормоцех. Последний будет рассчитан на выпуск до 10 тонн полнорационных гранулированных кормов в час.

"Сибирская аграрная группа" - агропромышленный холдинг федерального уровня. Он специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца. В состав холдинга входят 5 свинокомплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и республике Бурятия. Кроме того, есть птицефабрика, мясоперерабатывающие предприятия и комбикормовый завод.