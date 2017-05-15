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ФСК ЕЭС устанавливает элегазовые выключатели на "Звездной"Сегодня в 17:13

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Одной из крупнейших подстанций Удмуртии.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") приступила к установке элегазовых выключателей на подстанции 220 кВ "Звездная". Это один из крупнейших энергообъектов Удмуртской Республики установленной мощностью 250 МВА был введен в 1981 году.

Его реконструкция повысит надежность транзита электроэнергии между Удмуртией и Кировской областью. Также будет обеспечено надежное электроснабжение потребителей самого северного города Республики – Глазова.

На подстанции уже смонтировали два элегазовых выключателя напряжением 220 кВ. Сначала энергетики слили масло и демонтировали старый масляный выключатель.

После разработки грунта экскаватором был залит фундамент под новый элегазовый выключатель.

На следующем этапе энергетики установили новое оборудование. В частности, были смонтированы высоковольтные вводы, а также сам выключатель с металлоконструкциями основания. Затем был закачен элегаз.

От нового выключателя до панелей релейной защиты и автоматики (РЗА) в общеподстанционный пункт управления проложили кабель. С его помощью осуществляется управление оборудованием. Также была смонтирована ошинковка, по которой подается (или отдается в линию) напряжение.

Всего в 2017 году на подстанции "Звездная" планируется заменить пять выключателей 220 кВ и два выключателя 110 кВ на элегазовые. Также на энергообъекте установят современную автоматику управления выключателями.

В отличие от воздушных и масляных выключателей элегазовые аналоги просты в обслуживании и надежны в эксплуатации. Срок их службы составляет 30 лет. Также они более безопасны и экологичны. Благодаря особым свойствам элегаза, выключатели обеспечивают надежную работу подстанции при резких перепадах температур, характерных для Удмуртии.

В 2017 году установка современных элегазовых выключателей также планируется на подстанции 220 "Бузулукская" в Оренбургской области и на подстанции 220 кВ "Бумажная" в Пермском крае.

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