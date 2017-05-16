На специализированной выставке.

16-19 мая в Тбилиси развернется 22-я Международная специализированная выставка "Caucasus Build – 2017", посвященная строительной сфере. Ежегодно мероприятие собирает представителей порядка 150 компаний из Грузии, России, Белоруссии, Польши, Турции, Германии, Италии, Украины, Азербайджана, Финляндии, Ирана, Китая, Армении, Ирландии и других стран.

ОАО "ММК" представит на своем стенде, прежде всего, металлопрокат строительного назначения. Это сортовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный лист, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, метизная продукция.

Также участников и гостей выставки познакомят с новинкой продуктовой линейки Магнитки – высокопрочными и износостойкими сталями марки MAGSTRONG. Их свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", сейчас объемы поставок металлопроката Магнитки в Грузию динамично растут. В 2016 году они увеличились на 30% по сравнению с предыдущим годом, при этом есть потенциал для дальнейшего роста.

В целом отгрузка продукции ММК в регион Закавказья в прошлом году превысила 150 тысяч тонн. Это 16% от поставок в страны ближнего зарубежья.