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"Семь пятниц" перехватят федеральные конкурентыСегодня в 11:03

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Уральский бренд может исчезнуть.

Уральская сеть алкомаркетов "Семь пятниц" готовится к смене собственника.

Как пояснил "Уралинформбюро" источник в компании, главным интересантом выступает федеральная сеть магазинов у дома "Бристоль", которая ведет переговоры с нынешним владельцем - "Юнилэнд-Алко".

То, что определенные договоренности уже достигнуты, иллюстрирует тот факт, что в магазинах "Семь пятниц" начались масштабные распродажи алкоголя: вероятнее всего, "Бристоль" не намерен работать с прежними поставщиками "Юнилэнда" и готовится завести своих.

Стороны пока не договорились о конечной схеме сделки. Возможно, сеть "Семь пятниц" вообще исчезнет, а все ее точки будут работать под брендом "Бристоль". Однако не исключен и вариант слияния - оба бренда "поделят" магазины поровну.

"Бристоль" ведет активную экспансию рынка и сопоставима по масштабам со своим основным конкурентом "Красное и Белое". Зародившись в Нижнем Новгороде, компания за 5 лет разрослась до 2,5 тысячи магазинов в 520 городах России.

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