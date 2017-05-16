Если рубль не рухнет.

К 15 мая 2017 года инфляция в России снизилась до предусмотренного законом о федеральном бюджете уровня 4%. Такие данные значатся в аналитическом обзоре Минэкономразвития, передает "Уралинформбюро".

Рост цен в марте составил 4,3% по отношению к тому же периоду прошлого года, в апреле - 4,1%. При сохранении обменного курса рубля до конца года инфляция к декабрю может снизиться до 2,9%.

Однако подобная тенденция не является базовым сценарием. При ослаблении рубля в соответствии с прогнозом Минэкономразвития инфляция в конце года ожидается на уровне 3,8%.

От излишнего оптимизма предостерегает и директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Игорь Дмитриев. По его мнению, замедление индекса потребительских цен произошло в основном за счет динамики курса рубля и хорошего урожая - эти показатели нестабильны, и инфляционные ожидания остаются высокими. "Все это может инфляцию оттащить от 4%", - цитирует И.Дмитриева "КоммерсантЪ".