Для "бизнес-малышей".

31 мая в Челябинске состоится V Межрегиональный форум по повышению доступности энергоинфраструктуры. Мероприятие в пятый раз проводится по инициативе энергетиков ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний ПАО "Россети") и "Опоры России" при поддержке правительства Челябинской области.

В этом году ключевой темой форума станут электрические сети, так как техприсоединение потребителей к ним является одним из показателей Нацрейтинга инвестпривлекательности региона. Форум ориентирован, в первую очередь, на предприятия малого и среднего бизнеса. В качестве участников приглашены представители региональных министерств тарифного регулирования, имущества и строительства, крупные территориальные сетевые и сбытовые организации.

"За пять лет форум подтвердил свой статус качественной дискуссионной площадки по обсуждению актуальных вопросов и решению стратегических задач, направленных на улучшение инвестиционного климата Уральского региона, - отметил заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Урала" Дмитрий Вялков. – Мы ожидаем конструктивного диалога от бизнес-сообщества, власти и общественных организаций, так как работа по решению существующих вопросов в части повышения доступности сетевой инфраструктуры требует вовлеченности в этот процесс всех участников".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", в формате круглых столов будут подняты вопросы информирования потребителей и удобства подачи заявок по техприсоединению. Речь пойдет о сроках размещения энергообъектов, а также синхронизации схем и программ развития электроэнергетики с планами территориальных сетевых организаций. Особое внимание будет уделено вопросам включения в работу по сокращению сроков присоединения к электросетям территориальных сетевых организаций (ТСО).