Импортные лекарства в России станут дефицитомСегодня в 13:22
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Из-за новой системы маркировки препаратов.
В 2019 году России грозят перебои с поставками медикаментов из-за рубежа. Такой прогноз сделала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), пишут "Известия".
Все дело в новой системе маркировки лекарств, внедрение которой потребует от производителей больших финансовых вложений.
С 2019 года все субъекты рынка должны будут подключиться к информационной системе, оператором которой является Федеральная налоговая служба (ФНС). При этом на каждом этапе цепочки от производителя к потребителю должна фиксироваться информация о цене одной упаковки.
Цель нововведения, уже отрабатываемого в пилотном варианте в шести регионах страны, сделать рынок лекарств более прозрачным, передает "Уралинформбюро". Правда, потребителям столь важную для них информацию пока предоставлять не планируется.
Представитель АЕБ Иван Глушков отметил, что для соответствия новым российским стандартам производителям придется изменить внутреннюю систему управления, на что одному заводу потребуется несколько миллионов долларов. Компании с небольшим объемом поставок в Россию не смогут себе этого позволить и предпочтут отказаться от контрактов.
АЕБ готовит письмо вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу с просьбой отодвинуть сроки введения обязательной маркировки лекарственных средств.
"Того, что профессиональное сообщество выступит против маркировки, стоило ожидать, ведь для бизнеса это в любом случае определенные затраты, но они разовые и в дальнейшем окупятся", - комментирует ситуацию директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Он считает, что в рамках пилотного проекта, который продлится до начала 2018 года, можно будет оценить все риски и скорректировать недочеты.
По данным DSM Group, в России в 2016 году через аптечную сеть было реализовано 4,1 миллиарда упаковок лекарств на 611 миллиардов рублей в закупочных ценах аптек. На долю импортных препаратов пришлось 72,7% в денежном выражении.
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