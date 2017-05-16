А Дворец молодежи - холмами.

Улицы вокруг "Екатеринбург Арены" к чемпионату мира по футболу превратятся в огромный кольцевой бульвар, выложенный тротуарной плиткой и озелененный разнообразными породами деревьев. Проект благоустройства территории уже опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик работ — управление капитального строительства Екатеринбурга. Как сообщили "Уралинформбюро" представители УКС, работы планируется начать этим летом, чтобы успеть завершить их к маю 2018 года.

Подрядчик, которому доверят благоустройство, определится 5 июня в ходе электронного аукциона. Максимальная цена контракта, заявленная в конкурсной документации - 203,16 миллиона рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.

В зону благоустройства попадает довольно большой участок: квартал улиц Репина, Пирогова, Московской, Попова, ВИЗ-бульвара и двух переулков — Пестеревского и Гаринского. В ходе работ предполагается демонтировать существующее асфальтовое покрытие и гранитные бордюры тротуаров, заменив их тротуарами из асфальтобетона и гранитной плитки. Вдоль проезда между улицами Репина и Татищева поставят новые опоры освещения со светодиодными светильниками, а рядом с пешеходной зоной появятся велодорожки и велопаркинги.

На участке в квадрате Московская-Пестеревский-Ленина-Соединительная появится бульварная "лента", обрамляющая территорию вокруг Дворца молодежи. Часть старых деревьев здесь заменят новыми - лиственных и хвойных пород. Вдоль тротуаров появятся газоны и цветники. Некоторые участки зоны озеленения обрамят искусственными холмами, а вдоль прогулочной зоны поставят светодиодные светильники, скамейки и урны оригинального дизайна.