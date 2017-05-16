Увеличив ее мощность на 17%.

Основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" - Антипинский НПЗ завершил модернизацию второй секции установки глубокой переработки мазута (УГПМ) – установки замедленного коксования (УЗК).

Мероприятия, направленные на увеличение производительности секции, заняли две недели, после чего на установке были проведены пусконаладочные работы. В результате мощность УЗК выросла на 17% - до 1,54 миллиона тонн в год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

"Проведенные работы осуществлялись одновременно с ежегодным плановым ремонтом на Антипинском НПЗ, что позволило минимизировать влияние временной остановки оборудования на производственные процессы. Кроме того, значительная часть работ по модернизации была проведена еще до остановки УЗК, что сократило сроки ремонтных работ", – отметил президент Группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров.

Установка глубокой переработки мазута, состоящая из секции вакуумной перегонки мазута и секции УЗК, была запущена на Антипинском НПЗ в 2016 году. Это позволило заводу увеличить глубину переработки нефти до 98%, отказавшись от выпуска мазута, а также увеличить выход дизельных фракций до 46%.

В минувшем году на УГПМ перерабатывалось около 350 тысяч тонн мазута в месяц. В 2017 году Антипинский НПЗ начал переработку сырья, закупленного у сторонних предприятий.

Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году в составе Группы была создана создана Региональная общественная организация "Новый Поток". Она занимается развитием детского и юношеского спорта, продвижением социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия компании.

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. НПЗ подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого предприятием, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.