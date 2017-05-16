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Онлайн-торговлю спиртным обкатают на вине и пивеСегодня в 17:48

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Через год в Сеть сольют весь алкоголь.

Минфин РФ предлагает протестировать онлайн-продажу спиртного на винах и пиве. Если опыт подобной интернет-торговли окажется успешным, с 1 июля 2018 года его распространят и на остальной алкоголь. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он подчеркнул, что проект закона, разрешающего торговать спиртным в Сети, уже готов и поддерживается Минфином.

По мнению экспертов, легализация алкоголя в Интернете пресечет теневую онлайн-торговлю и пополнит казну, передает "Уралинформбюро".

Ритейлеры, в свою очередь, уже разработали схему онлайн-продаж. Штатных курьеров снабдят терминалами для связи с системой ЕГАИС и мобильными кассами с возможностью распечатывать QR-код. Дата и время продажи будут фиксироваться при сканировании акцизной марки или штрих-кода и последующей отправке данных на сервер.

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