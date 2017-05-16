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Выручка Корпорации "ВСМПО-Ависма" составила почти 18 миллиардов Сегодня в 17:29

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За январь-март 2017 года.

За январь-март 2017 года Корпорация "ВСМПО-Ависма" получила чистую прибыль в 5,07 миллиарда рублей. Это на 34% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Выручка составила 17,9 миллиарда рублей (-3%), сообщается в отчете компании.

Дебиторская задолженность корпорации увеличилась до 20,1 миллиарда рублей, а кредиторская сократилась до 6,46 миллиарда, передает "Уралинформбюро".

"Наличие просроченной кредиторской задолженности вызвано уточнением банковских реквизитов, необходимых для оплаты выставленных счетов, или отсутствием необходимого полного пакета документов, требуемых для проведения оплаты", - поясняется в отчете.

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