Бизнес Екатеринбурга охладел к аукционамСегодня в 13:08
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Муниципальные лоты падают в цене.
Доходы бюджета Екатеринбурга от продажи муниципальной собственности стремительно падают. Об этом говорят отчеты о торгах, опубликованные на официальном портале горадминистрации.
В общей сложности в 2016 году уральская столица заработала 1 миллиард 26 миллионов рублей за счет продажи свыше 1000 объектов муниципальной собственности. Об этом сообщил замначальника ДУМИ Екатеринбурга Владимир Захаров на заседании комиссии по муниципальному имуществу гордумы.
В этом году таких результатов ждать не приходится. Если в январе-мае 2016 года муниципалитет успешно выставил на аукцион 55 объектов, выручив от продажи без малого 190 миллионов рублей, то в январе-мае 2017-го с молотка ушло только 8 объектов за 33,5 миллиона рублей.
Чиновники связывают негативную динамику с падением активности бизнеса: из-за кризиса заявок на приватизацию кот наплакал, хотя цены минимальные.
Между тем в Уральской палате недвижимости предполагают, что в прошлом году выставленные на торги объекты были более ликвидными. С этой оценкой согласен и председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Екатеринбурга Владимир Брылин. "Не исключаю, что в прошлом году на аукцион были выставлены самые лакомые кусочки, они и были проданы. Все, кто имел деньги, уже поучаствовали в торгах, остались те, кто и в прошлом году из-за нехватки финансов не мог либо не хотел покупать эту недвижимость", - пояснил он "Уралинформбюро".
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