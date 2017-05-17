Муниципальные лоты падают в цене.

Доходы бюджета Екатеринбурга от продажи муниципальной собственности стремительно падают. Об этом говорят отчеты о торгах, опубликованные на официальном портале горадминистрации.

В общей сложности в 2016 году уральская столица заработала 1 миллиард 26 миллионов рублей за счет продажи свыше 1000 объектов муниципальной собственности. Об этом сообщил замначальника ДУМИ Екатеринбурга Владимир Захаров на заседании комиссии по муниципальному имуществу гордумы.

В этом году таких результатов ждать не приходится. Если в январе-мае 2016 года муниципалитет успешно выставил на аукцион 55 объектов, выручив от продажи без малого 190 миллионов рублей, то в январе-мае 2017-го с молотка ушло только 8 объектов за 33,5 миллиона рублей.

Чиновники связывают негативную динамику с падением активности бизнеса: из-за кризиса заявок на приватизацию кот наплакал, хотя цены минимальные.

Между тем в Уральской палате недвижимости предполагают, что в прошлом году выставленные на торги объекты были более ликвидными. С этой оценкой согласен и председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Екатеринбурга Владимир Брылин. "Не исключаю, что в прошлом году на аукцион были выставлены самые лакомые кусочки, они и были проданы. Все, кто имел деньги, уже поучаствовали в торгах, остались те, кто и в прошлом году из-за нехватки финансов не мог либо не хотел покупать эту недвижимость", - пояснил он "Уралинформбюро".