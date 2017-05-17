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Уральские бизнесмены покупают офисы в рассрочкуСегодня в 09:05

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От застройщика.

Уральские бизнесмены предпочитают покупать коммерческую недвижимость в рассрочку от застройщика. Как рассказала "Уралинформбюро" руководитель отдела продаж агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Алена Белякова, этот инструмент оплаты не предусматривает процентов, а потому устраивает большинство мелких предприятий - за год-полтора, пока строится объект, они успевают собрать необходимую сумму.

Что касается бизнес-ипотеки, то на ее долю приходится не более 8-10% сделок с коммерческой недвижимостью (без учета апартаментов).

"Процент по ипотеке невысокий – порядка 15%, к тому же застройщик сам может выступить поручителем у клиента - однако большинство предпринимателей имеет возможность расплатиться быстрее, поэтому предпочитают рассрочку, при которой удорожания нет в принципе", - пояснила Алена Белякова.

Наименьшая доля сделок с коммерческой недвижимостью в "Атомстройкомплексе" приходится на лизинг. По словам специалистов, этот инструмент подходит не всем. Офис или магазин можно взять в лизинг только под залог уже имеющейся недвижимости, при таком раскладе отсеиваются те компании, что приобретают свой первый офис.

В целом выбор инструмента покупки у большинства клиентов происходит после консультации специалистов агентства коммерческой недвижимости, подводит итог Алена Белякова.

"От механизма оплаты зависит размер скидки, которую застройщик может предоставить на помещение. Рекомендуем в обязательном порядке консультироваться у специалистов перед сделкой – ведь от того, насколько удачно будет подобрана схема оплаты офиса, зависит рентабельность и доходность бизнеса", - пояснила она.

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