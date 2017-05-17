Уральские бизнесмены покупают офисы в рассрочкуСегодня в 09:05
- Текст
От застройщика.
Уральские бизнесмены предпочитают покупать коммерческую недвижимость в рассрочку от застройщика. Как рассказала "Уралинформбюро" руководитель отдела продаж агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Алена Белякова, этот инструмент оплаты не предусматривает процентов, а потому устраивает большинство мелких предприятий - за год-полтора, пока строится объект, они успевают собрать необходимую сумму.
Что касается бизнес-ипотеки, то на ее долю приходится не более 8-10% сделок с коммерческой недвижимостью (без учета апартаментов).
"Процент по ипотеке невысокий – порядка 15%, к тому же застройщик сам может выступить поручителем у клиента - однако большинство предпринимателей имеет возможность расплатиться быстрее, поэтому предпочитают рассрочку, при которой удорожания нет в принципе", - пояснила Алена Белякова.
Наименьшая доля сделок с коммерческой недвижимостью в "Атомстройкомплексе" приходится на лизинг. По словам специалистов, этот инструмент подходит не всем. Офис или магазин можно взять в лизинг только под залог уже имеющейся недвижимости, при таком раскладе отсеиваются те компании, что приобретают свой первый офис.
В целом выбор инструмента покупки у большинства клиентов происходит после консультации специалистов агентства коммерческой недвижимости, подводит итог Алена Белякова.
"От механизма оплаты зависит размер скидки, которую застройщик может предоставить на помещение. Рекомендуем в обязательном порядке консультироваться у специалистов перед сделкой – ведь от того, насколько удачно будет подобрана схема оплаты офиса, зависит рентабельность и доходность бизнеса", - пояснила она.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:17
Банду Тропиканки отправили за решетку на 48 лет
За убийства в Нейво-Шайтанском.Сегодня в 13:08
Бизнес Екатеринбурга охладел к аукционам
Муниципальные лоты падают в цене.Сегодня в 12:50
Легендарная Nokia 3310 вернулась в Россию
В обновленном виде.Сегодня в 12:43
В Екатеринбурге заработал Центр управления перевозками
Пока не в полную силу.Сегодня в 12:35
В Челябинске Volkswagen сбил второклассника на "зебре"
На улице Жукова.Сегодня в 12:30
Гособвинение просит накинуть срок "грозе с Пионерского"
За избитого общественника.Сегодня в 12:26
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".Сегодня в 12:24
Язык довел Павлюченко до дисквалификации
На 4 матча.Сегодня в 12:00
Тюменцы будут получать биотопливо из опилок
В рамках приоритетного ивестпроекта.Сегодня в 11:45
Ностальгию свердловчан по СССР излечат пивом
Без раков не обошлось.Сегодня в 11:43
Россиян будут сажать на 8 лет за угрозы игрушечным пистолетом
Расценивая это как разбой.Сегодня в 11:30
Минпромторг предложил вдвое удешевить водку
До 100 рублей за пол-литра.Сегодня в 11:23
В Екатеринбурге будут судить банду автоугонщиков
Они похитили 6 авто.Сегодня в 10:33
В Сингапуре суперкарами торгует 16-этажный автомат
На 60 машин.Сегодня в 10:11
Фонду "Город без наркотиков" бесплатно отдали особняк в центре Екатеринбурга
На неопределенный срок.
Главные новости
- Сегодня в 13:17Банду Тропиканки отправили за решетку на 48 лет
- Сегодня в 12:26Исети добавят мостов и островов
- Сегодня в 11:30Минпромторг предложил вдвое удешевить водку
- Сегодня в 10:00Куйвашев и Шептий отправились на предвыборные гастроли
- Сегодня в 09:35Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?
Аналитика
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".
Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?
No pasaran.
Свердловские власти протестировали инвестклимат
Которому "прописано" улучшение.