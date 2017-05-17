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В Сингапуре суперкарами торгует 16-этажный автоматСегодня в 10:33

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На 60 машин.

В Сингапуре появился необычный шоу-рум подержанных машин. 16-этажный автосалон компании Autobahn Motors построен в виде гигантского аппарата по продаже, как например, чипсов или шоколада, передает "Уралинформбюро".

На первом этаже клиенты с помощью сенсорного дисплея могут самостоятельно выбрать понравившуюся машину. Через пару минут продвинутая роботизированная система доставит ее на осмотр.

Всего в необычном автомате представлено 60 автомобилей, среди которых есть Bentley, Lamborghini, Volkswagen Golf Cabrio, Jeep Wrangler, а также раритетные Morgan Plus 4 (1955 года выпуска) и коллекционный Ferrari Dino (1977 года выпуска).

В Autobahn Motors поясняют, что таким образом хотели проявить креативность и сэкономить место.

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