Минпромторг предложил вдвое удешевить водкуСегодня в 11:30
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До 100 рублей за пол-литра.
Минпромторг РФ считает, что цены на легальный алкоголь стоит снизить. Для этого предстоит сформировать сбалансированную акцизную политику. Оптимальная цена на водку - 100-130 рублей за пол-литровую бутылку, приводит ТАСС выдержку из материалов ведомства к совещанию в СовФеде.
Министерство предлагает снять избыточные ограничения на розничную продажу алкоголя, легализовав интернет-торговлю спиртным и разрешив его продажу на рынках, АЗС, спортивных объектах и в санаториях, передает "Уралинформбюро".
Лицензии на реализацию алкогольной продукции должны стоить по-разному: в Москве и Санкт-Петербурге - 65 тысяч рублей, в других городах - 25 тысяч, а в сельских поселениях - 3,5 тысячи рублей.
При этом Минпромторг выступает за запрет розничной торговли пищевой спиртосодержащей продукцией. Однако подобные непищевые жидкости должны остаться в продаже, так как они являются товарами повседневного спроса. А чтобы прекратить злоупотребление спиртосодержащими лекарствами, в ведомстве предлагают установить ограничение по объему тары для ряда препаратов.
Стоит отметить, что с 13 мая в России выросла минимальная розничная цена на крепкий алкоголь. Водка стала дороже на 7,9% (205 рублей за пол-литра), коньяк - на 15,9% (371 рубль за пол-литра).
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