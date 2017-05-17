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Тюменцы будут получать биотопливо из опилокСегодня в 12:00

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В рамках приоритетного ивестпроекта.

В Тюменской области в селе Исетское разместится производственное лесохозяйственное предприятие с полным циклом переработки древесины. Ежегодно оно планирует перерабатывать 297 тысяч кубометров древесины в год, будет создано 260 рабочих мест.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте лесного комплекса Тюменской области, главная задача проекта - закрыть потребности тюменцев в качественных и доступных строительных и отделочных материалах из древесины.

Планируется, что на базе нового предприятия будет налажен выпуск дров, пиломатериалов, фанерного сырья, тарной доски, погонажа, хвойных балансов. Ставка будет сделана и на продукцию с высокой добавочной стоимостью. Это профилированный брус, оцилиндрованные бревна, мебельные щиты, а также пеллеты - это биотопливо, получаемое из древесных отходов.

Кроме того, предприятие освоит проектирование, поставку и установку деревянных домокомплектов.

Проект реализуют в течение 6 лет в два этапа. На первом - организуется лесное хозяйство, вывоз леса, лесопиление, также будут введены первая и вторая очереди проекта биоэнергетического комплекса.

На втором этапе будет налажена глубокая переработка древесины. В частности, предполагается запустить цех обработки древесины, производство домокомлпектов, переработку отходов и низкотоварной древесины. Кроме того, будет введена третья очередь проекта биоэнергетического комплекса.

Ожидается, что производство получит статус приоритетного инвестпроекта в сфере освоения лесов. Окончательно решение примет Минпромторг РФ.

Следует отметить, что в Тюменской области уделяется особое внимание поддержке бизнес-проектов. По итогам 2016 года Тюменская область заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ. В рейтинге инвестпривлекательности российских регионов она уверенно занимает 1-2 места. За 10 лет в Тюменской области было запущено 35 новых производств.

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