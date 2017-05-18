Народ за все заплатит.

Морально устаревшее жилье нужно не ремонтировать, а сносить, причем за счет целевой областной программы. С таким предложением выступил глава Нижнего Тагила Сергей Носов, который уже поручил подчиненным оценить состояние всех старых домов, чтобы подготовить аргументированные предложения для областного правительства.

Сейчас многие ветхие дома упорно включают в программу капремонта, хотя их давно пора пустить под снос, но расселять жильцов дорого выходит. При этом и вкладывать деньги населения в капитальный ремонт морально устаревшего жилья крайне неразумно.

"Уралинформбюро" связалось с экспертами в сфере градостроительства, депутатами и краеведами, чтобы они прокомментировали данную инициативу.

Глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин:

"Мне нравится эта идея. Она позволить строить новое жилье не только на периферии, а использовать все имеющиеся в городе территории".

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских:

"Такие программы, конечно, должны финансироваться из бюджета. Но в последнее время главная проблема заключается в том, что вопрос содержания ветхого жилья перекладывается на плечи населения. Та же программа капремонта финансируется за счет взносов жильцов, и, как правило, в эту программу попадают бараки в центре города либо в уже развитых районах вроде Уралмаша или Эльмаша. По генплану развития Екатеринбурга все эти земли попадают в зону перспективной застройки. И получается, что в эти дома вкладываются миллионы рублей из карманов горожан, а потом придет инвестор и снесет их. Есть о чем задуматься и губернатору, и правительству области. Я думаю, при сносе бараков нужно подключать и деньги инвесторов, и бюджетные средства. Например, бюджет может финансировать отселение или вкладывать деньги в развитие инфраструктуры территорий, застраиваемых на месте бывших бараков".

Владимир Букин, в прошлом зампредседателя горисполкома Свердловска:

"Очень нужна такая программа! Мы в 1976 году столкнулись с обилием в городе бараков, многие из которых находились на балансе торговых учреждений и служб горисполкома. И мы тогда приняли постановление о ликвидации 2183 бараков и переселении в благоустроенное жилье 9400 человек. Программу эту мы сумели реализовать за два года. Каким образом? А очень простым: привлекли к финансированию строительства нового жилья крупные предприятия города, чтобы их затраты затем компенсировали их профильные министерства. И что интересно: все министерства, кроме одного, не помню уже какого, пошли городу навстречу в этом вопросе. Так что идея у Носова совершенно правильная. Ведь администрации Нижнего Тагила с такой масштабной задачей в одиночку не справиться".

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер:

"В области до сих пор не реализована другая программа – по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. И вторая огромнейшая проблема — обеспечение жильем детей-сирот: там в очереди стоят многие тысячи человек. То, о чем говорит Носов, в принципе нужно, но запускать эту программу лучше не сейчас, а в будущем, когда мы станем жить чуть получше".

Председатель общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин:

"Мне кажется, это глупость. В законе все сказано насчет аварийного жилья, а вот понятия ветхости или морального устаревания домов в законодательстве нет. Использование такой терминологии дает застройщикам и чиновникам моральную лазейку находить лакомые участки земли в центре города и называть дома, стоящие на этой земле, морально устаревшими, чтобы потом их снести и обогатиться на новой застройке".

Ведущий архитектор корпорации "Атомстройкомплекс" Андрей Шушлебин:

"Такая программа, конечно, востребована. В столице, насколько я знаю, уже потихоньку запускают такую модель в дело, и если получится, это станет примером для других регионов по реализации подобных проектов. Правда, в Москве речь идет о хрущевках, но ситуация, в принципе, похожая: какие-то объекты официально признаются неликвидными, сносятся, и на их месте строится что-то новое".

Председатель Свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников:

"Тут главная проблема — в критериях признания того или иного дома морально устаревшим. Многие дома в области по всем признакам ветхие, но официально их таковыми почему-то не признают. Хотя в Екатеринбурге, насколько мне известно, такая программа есть, и там как раз все критерии прописаны".

Член градсовета Екатеринбурга Тимур Абдуллаев:

"Здесь не ликвидацией нужно заниматься, а улучшением качества всей городской среды. А какие объекты нужно снести, пусть решает комплексный анализ. Иногда бывает, что лучше все-таки вложиться в ремонт дома, чем пускать его под снос. Такие градостроительные вопросы требуют более тонкого подхода".