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Екатеринбург и Владивосток связал контейнерный Shuttle17 мая в 17:09

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Доставляющий грузы по железной дороге.

Первый регулярный контейнерный поезд FESCO Ural Shuttle East (FUSe) прибыл 14 мая из Екатеринбурга во Владивосток. В пути состав, отправившийся со станции Кольцово, пробыл восемь суток.

Как рассказали корреспонденту "Уралинформбюро" в центральном офисе группы компаний FESCO, сервис ориентирован на доставку экспортных и внутрироссийских грузов из Уральского региона в Приморский край, а также на транзитные грузы - следующие далее по морю в Чукотский автономный округ, Магаданскую и Сахалинскую области, Камчатский край и зарубежные порты.

Запуск FUSe замкнул круговую систему, в которую также входит действующий регулярный сервис Ural Shuttle из Владивостока в Екатеринбург. Регулярные контейнерные перевозки по этому маршруту осуществляются несколько лет благодаря стабильному потоку импортных товаров. Встречные же поставки велись до сих пор повагонно. Организация регулярного движения в восточном направлении стала возможна в результате роста числа заявок на перевозку грузов.

Круговые поезда позволяют оптимизировать оборот вагонов и увеличить интенсивность работы подвижного состава. Клиентам это сулит повышение качества услуг за счет ритмичности перевозок и доставки груза в фиксированное время.

Первый регулярный состав из 71 вагона доставил на Дальний Восток металлоконструкции, продовольственные товары, изделия из пластмассы и многое другое.

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