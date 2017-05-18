Куйвашев позвал финнов в "Титановую долину"17 мая в 18:32
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И на "ИННОПРОМ".
17 мая 2017 года губернатор Свердловской области встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Финляндии в РФ Микко Хауталой. Делегация Республики, в которую вошли представители 25 предприятий, прибыла на Средний Урал с официальным визитом, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Е.Куйвашев рассказал высокому гостю о промышленном и научном потенциале Среднего Урала, перспективных отраслях для развития сотрудничества с Финляндией - одним из самых надежных торгово-экономических партнеров региона в Европе.
Он отметил, что взаимный товарооборот в 2016 году составил 40 миллионов долларов. Проекты по модернизации металлургических и деревообрабатывающих производств позволили увеличить поставки из Финляндии машиностроительной продукции. Ввозится и техника для оснащения лечебных учреждений.
Однако на сегодня особо интересны проекты с локализацией производств в Свердловской области. "Один из возможных форматов – открытие совместных предприятий в энергетике, сельском хозяйстве, химии, фармацевтике, лесопереработке. Свердловская область готова предложить подготовленные промышленные площадки, в том числе ОЭЗ "Титановая долина" и индустриальные парки, имеющие налоговые преференции, для размещения производств", - подчеркнул Е.Куйвашев.
Губернатор пригласил финнов принять участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ" и посетить международную специализированную выставку LESPROM-URAL Professional.
Господин Хаутала отметил, что в рамках визита побывал на церемонии закладки первого камня ЖК "Классика" компании "ЮИТ Урал-Строй" в Екатеринбурге. В ближайшие дни делегация посетит ряд предприятий, проведет презентацию, посвященную истории государства, кинопоказы и тематические выставки.
Сотрудничество Среднего Урала с Финляндией в науке и образовании тоже набирает обороты. Например, Уральский государственный лесотехнический университет совместно с колледжем Южного Савo готовит операторов лесозаготовительных машин. Сотрудниками архивов подготовлены к передаче документы о российско-финских отношениях в XIX и XX веках. В сентябре пройдет IX фестиваль культуры финно-угров "Уральская финно-угория - 2017".
Еще одной сферой сотрудничества является туризм. Немалое влияние здесь оказывает регулярное прямое авиасообщение Екатеринбург - Хельсинки. Вице-президент Finnair Фредрик Шарпантье отметил, что на данном направлении стоит запустить лайнеры большей вместимости - накануне он не смог купить билет на прямой рейс в столицу Урала.
Е.Куйвашев напомнил, что в Екатеринбурге почти 10 лет работает представительство Финско-Российской торговой палаты. С 1998 года действует совместная рабочая группа между свердловским правительством и Министерством занятости и экономического развития Финляндии.
"Уверен, что на очередном заседании группы обязательно возникнут новые идеи, форматы, будет упрочен фундамент нашего сотрудничества", - подытожил он.
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