Марки MAGSTRONG.

ММК принимает участие в юбилейном XX Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед". Четырехдневное мероприятие стартовало 16 мая.

Как сообщали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", Магнитка представляет 4 запатентованные разработки, касающиеся способов производства высокопрочной и сверхвысокопрочной стали.

Кроме того, на площадке Салона будет представлен товарный знак MAGSTRONG. Под этой маркой ММК выпускает высокопрочные и износостойкие марки сталей, которые не уступают зарубежным аналогам. Механические свойства продукции обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость. Все это позволяет увеличить срок службы изделий.

Следует отметить, что в 2013 году по итогам "Архимеда" Магнитка была отмечена тремя наградами. В частности, высокую оценку получили достижения комбината в сфере производства горячекатаной сортовой борсодержащей полосовой стали и выпуска конструкционных сталей повышенной и высокой прочности.