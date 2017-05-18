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ММК откроет "Архимеду" секреты сверхпрочных сталей17 мая в 16:28

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Марки MAGSTRONG.

ММК принимает участие в юбилейном XX Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед". Четырехдневное мероприятие стартовало 16 мая.

Как сообщали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", Магнитка представляет 4 запатентованные разработки, касающиеся способов производства высокопрочной и сверхвысокопрочной стали.

Кроме того, на площадке Салона будет представлен товарный знак MAGSTRONG. Под этой маркой ММК выпускает высокопрочные и износостойкие марки сталей, которые не уступают зарубежным аналогам. Механические свойства продукции обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость. Все это позволяет увеличить срок службы изделий.

Следует отметить, что в 2013 году по итогам "Архимеда" Магнитка была отмечена тремя наградами. В частности, высокую оценку получили достижения комбината в сфере производства горячекатаной сортовой борсодержащей полосовой стали и выпуска конструкционных сталей повышенной и высокой прочности.

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