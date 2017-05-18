Молодых специалистов "РН-Пурнефтегаза" признали лучшимиСегодня в 10:22
- Текст
Новаторами ТЭК.
В Новом Уренгое состоялась Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов нефтегазовой отрасли. Тема "Обеспечение эффективного функционирования газовой отрасли" привлекла более 200 специалистов из 25 городов России и ближнего зарубежья, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза". Обсуждение шло в течение двух дней на 6 дискуссионных площадках.
Научная деятельность молодых специалистов "РН-Пурнефтегаза" признана одной из лучших, среди победителей три сотрудника предприятия.
В секции "Разработка газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений" победу одержал совместный проект Алексея Федорова и Артура Ибатулина. Они изучали вопросы повышения эффективности эксплуатации газовых скважин с помощью устьевых газоструйных аппаратов.
Артем Тепляков предложил использовать мобильную сепарационную установку на простаивающем фонде скважин для увеличения добычи нефти и газа. Его работа заняла второе место в секции "Эксплуатация систем транспорта углеводородов".
"Познавательно было познакомиться с проектами других предприятий. С участником из "Газпром Добыча Новый Уренгой", который занял 1 место, мы обменялись проектами", – рассказал Артем Тепляков.
Кроме того, в рамках конференции состоялся круглый стол молодых ученых и специалистов "Опыт эффективного развития молодежных организаций на предприятиях газовой отрасли".
Теперь пурнефтегазовцам предстоит участие в заключительном межрегиональном этапе НТК молодых специалистов ПАО "НК "Роснефть".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:07
Берег ВИЗа спасли от высотного отеля
Проект Абдуллаева направлен на доработку.Сегодня в 15:49
Екатеринбуржец попал под "уголовку" за выброшенных с балкона животных
Пятерых котят, щенка и кролика.Сегодня в 15:33
В Академическом появится дворец в японском стиле
Для любителей дзюдо, фитнеса и шоу.Сегодня в 15:27
"ИННОПРОМ" поможет Среднему Уралу вписаться в мировую экономику
Регион покажет себя с лучшей стороны.Сегодня в 15:21
Медведев передал "Екатеринбург-Арену" Росгвардии
Под охрану до конца строительства.Сегодня в 15:18
Банк "Открытие" подписал соглашение с Ханты-Мансийским районом
О социально-экономическом сотрудничестве.Сегодня в 15:11
В Ноябрьске сбежал пациент психдиспансера
Его разыскивает полиция.Сегодня в 15:00
Мэрия Екатеринбурга не раскрыла финансовые секреты МОАП и ТТУ
В очередной раз.Сегодня в 14:45
Мединский расширил полномочия челябинского министра культуры
Он будет курировать туризм на Урале.Сегодня в 14:34
Свердловчанам не хватает 5 лет жизни
Чтобы достичь среднероссийского уровня.Сегодня в 14:27
Троих челябинцев осудили на 60 лет за разбой и убийство
С особой жестокостью.Сегодня в 14:12
Персональные данные россиян соберут на одном портале
Можно будет запретить их использование.Сегодня в 14:01
"Ночь музеев" превратит свердловчан в революционеров
И экскурсоводов.Сегодня в 13:48
В Карпинске нашли труп женщины с перерезанным горлом
Убийца спрятал тело в яме.Сегодня в 13:44
Автобус с туристами перевернулся в Турции
Пострадали 18 человек.
Главные новости
- Сегодня в 16:07Берег ВИЗа спасли от высотного отеля
- Сегодня в 15:00Мэрия Екатеринбурга не раскрыла финансовые секреты МОАП и ТТУ
- Сегодня в 13:44Автобус с туристами перевернулся в Турции
- Сегодня в 12:49Югорский турист впал в кому в Турции
- Сегодня в 12:05Нижний Тагил срывает программу капремонта
Аналитика
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".
Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?
No pasaran.