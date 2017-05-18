Новаторами ТЭК.

В Новом Уренгое состоялась Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов нефтегазовой отрасли. Тема "Обеспечение эффективного функционирования газовой отрасли" привлекла более 200 специалистов из 25 городов России и ближнего зарубежья, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза". Обсуждение шло в течение двух дней на 6 дискуссионных площадках.

Научная деятельность молодых специалистов "РН-Пурнефтегаза" признана одной из лучших, среди победителей три сотрудника предприятия.

В секции "Разработка газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений" победу одержал совместный проект Алексея Федорова и Артура Ибатулина. Они изучали вопросы повышения эффективности эксплуатации газовых скважин с помощью устьевых газоструйных аппаратов.

Артем Тепляков предложил использовать мобильную сепарационную установку на простаивающем фонде скважин для увеличения добычи нефти и газа. Его работа заняла второе место в секции "Эксплуатация систем транспорта углеводородов".

"Познавательно было познакомиться с проектами других предприятий. С участником из "Газпром Добыча Новый Уренгой", который занял 1 место, мы обменялись проектами", – рассказал Артем Тепляков.

Кроме того, в рамках конференции состоялся круглый стол молодых ученых и специалистов "Опыт эффективного развития молодежных организаций на предприятиях газовой отрасли".

Теперь пурнефтегазовцам предстоит участие в заключительном межрегиональном этапе НТК молодых специалистов ПАО "НК "Роснефть".