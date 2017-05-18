И нацелились на электронные торговые площадки.

Бизнесмены Тюменской области активно наводят мосты с Китаем. С 6 по 12 мая представители малых и средних предприятий региона посетили три города и две провинции Поднебесной. Визит был организован центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области совместно с Торгово-промышленной палатой региона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, сначала тюменцы побывали в южном городе Иу (провинция Чжэцзян), который активно занимается международной торговлей и является опорной площадкой для зарубежных компаний. Там же находится крупнейший в мире оптовый рынок Футьен.

Представители тюменских компаний, в числе которых были ООО "Тюменские аэрозоли", ООО "Экомат", ООО "Мижен", посетили в Иу международную выставку CYICF-2017. Часть участников продемонстрировали продукцию на коллективном стенде России. Также они приняли участие в двух биржах контактов. Состоялись переговоры с китайской, тайской компаниями и корпорацией из Гонконга.

10 мая в Ханчжоу при содействии торгпредства России в Китае были организованы встречи с представителями Tmall Global и Alibaba China. Тюменские компании интересовались, как попасть на эти электронные торговые площадки.

11 мая тюменцы побывали в зоне свободной торговли в Суджоу (провинция Цзянсу), где осмотрели складские помещения для временного хранения, познакомились с процедурой таможенного оформления и ускоренного получения разрешительных документов на российские товары для продажи в Китае. Завершающим мероприятием стал визит в местный филиал Союза глобальных торговых ассоциаций Китая.