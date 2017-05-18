Тюменские бизнесмены оценили зону свободной торговли в КитаеСегодня в 13:40
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И нацелились на электронные торговые площадки.
Бизнесмены Тюменской области активно наводят мосты с Китаем. С 6 по 12 мая представители малых и средних предприятий региона посетили три города и две провинции Поднебесной. Визит был организован центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области совместно с Торгово-промышленной палатой региона.
Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, сначала тюменцы побывали в южном городе Иу (провинция Чжэцзян), который активно занимается международной торговлей и является опорной площадкой для зарубежных компаний. Там же находится крупнейший в мире оптовый рынок Футьен.
Представители тюменских компаний, в числе которых были ООО "Тюменские аэрозоли", ООО "Экомат", ООО "Мижен", посетили в Иу международную выставку CYICF-2017. Часть участников продемонстрировали продукцию на коллективном стенде России. Также они приняли участие в двух биржах контактов. Состоялись переговоры с китайской, тайской компаниями и корпорацией из Гонконга.
10 мая в Ханчжоу при содействии торгпредства России в Китае были организованы встречи с представителями Tmall Global и Alibaba China. Тюменские компании интересовались, как попасть на эти электронные торговые площадки.
11 мая тюменцы побывали в зоне свободной торговли в Суджоу (провинция Цзянсу), где осмотрели складские помещения для временного хранения, познакомились с процедурой таможенного оформления и ускоренного получения разрешительных документов на российские товары для продажи в Китае. Завершающим мероприятием стал визит в местный филиал Союза глобальных торговых ассоциаций Китая.
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