У государства кончились деньги на поддержку ипотечниковСегодня в 13:42
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В рамках госпрограммы.
Государственная программа помощи ипотечным заемщикам перестала действовать намного раньше даты официального завершения - 31 мая. Причина банальна - закончились средства.
Больше половины заявок на реструктуризацию кредитов были поданы, когда 4,5 миллиарда рублей, выделенные на эти цели Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), уже исчерпали, пишет "КоммерсантЪ".
С момента запуска программы в апреле 2015 года к началу 2017-го в АИЖК от ипотечников, рассчитывающих на помощь государства, поступило 22 тысячи заявок. А за февраль - апрель текущего года - около 30 тысяч, после того, как действие программы продлили до конца мая. Из 19 тысяч соответствующих предъявленным требованиям заявок только 500 могут быть удовлетворены, на остальные денег не осталось, передает "Уралинформбюро".
То, что многие обратились за помощью в последний момент, можно объяснить недостаточной информированностью, и тем, что для участия в программе необходимо собрать массу документов, в том числе платных справок. Например, только выписки из Единого государственного реестра недвижимости могли обойтись в 7 тысяч рублей, что является ударом по бюджету для семьи ипотечников. Кстати, возмещать им напрасные расходы не планируется.
На госпрограмму пришлась лишь четверть реструктуризаций ипотечных кредитов. Она предусматривала единовременное списание с ипотечного счета 10% остатка (либо уменьшение платежа по кредиту на срок до 18 месяцев). После "перезапуска" программы можно было избавиться от пятой части кредитного бремени.
О возможности продления программы помощи заговорили после майских поручений Дмитрия Медведева. Глава кабмина тогда дал распоряжение Минстрою, Минфину, Минэкономики и Минюсту совместно с Банком России и АИЖК до 22 мая представить свои предложения. Однако, по информации "Ъ", единой позиции относительно целесообразности продления программы и выделения дополнительных средств у ведомств нет.
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