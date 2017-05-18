"ИННОПРОМ" поможет Среднему Уралу вписаться в мировую экономикуСегодня в 15:27
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Регион покажет себя с лучшей стороны.
Свердловская область должна использовать крупные международные форумные площадки для презентации своих сильных сторон. Региону следует заявлять о себе как об одном из активных участников глобальных экономических и индустриальных мировых процессов. Такое заявление сделал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев на заседании правительства 18 мая 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
В ближайшие месяцы внимание экспертов со всего мира привлекут два масштабных мероприятия, задающих тренды в своих сферах. Это Петербургский международный экономический форум и международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге.
"Их темы созвучны. У Петербургского форума – это поиск нового баланса в глобальной экономике. У "ИННОПРОМа" – глобальный подход к организации умного производства. Фактически и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге будут заданы тренды на среднесрочную перспективу. Поэтому на "ИННОПРОМе" регион должен максимально четко обозначить свои сильные стороны, построить эффективный диалог с Японией и другими партнерами. Рассчитываю, что достижению этой цели послужит стенд Свердловской области – в этом году приоритетами при его разработке стали интерактивный аспект, элементы виртуальной реальности", - подчеркнул Е.Куйвашев.
Особенностью стенда станет дом "Сделано на Урале". Параллельно готовится масштабная экспозиция свердловских проектов.
Стоит отметить, что благодаря лоббистским усилиям главы региона Е.Куйвашева "ИННОПРОМ" получил статус главной промышленной выставки России. В 2017 году международный промышленный форум пройдет в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" 10-13 июля, страной-партнером выступит Япония.
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