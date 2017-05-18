Нижний Тагил срывает программу капремонтаСегодня в 12:05
- Текст
- Комментарии (1)
Из-за плохой собираемости взносов.
В Нижнем Тагиле из-за недостаточной собираемости взносов срывается программа капремонта многоквратирных домов. Как рассказал на заседании областного правительства мэр города Сергей Носов, по этой причине на 2017 год не обновлено 156 многоэтажек. На данный момент собираемость денег составляет только 78%.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что лично выедет в муниципалитет и проведет разъяснительную работу с населением. По его словам, местные власти не могут потратить на капремонт больше, чем они собирают, поэтому программу придется корректировать, передает "Уралинформбюро".
В целом по Свердловской области уровень собираемости взносов на данный момент составляет 84%. Это на 3% больше, чем на аналогичный период прошлого года, однако показатель все равно недостаточный, отметил председатель регионального фонда капремонта Станислав Суханов.
"В 2017 году на работу фонда требуется более 345 миллионов рублей. Между тем, в областном бюджете предусмотрено только 200 миллионов. Минфин пообещал привлечь дополнительные средства, но только 50 миллионов рублей", - пояснил Суханов.
Сумма задолженности населения за капремонт к настоящему моменту достигла 2 миллиардов 258 миллионов рублей. Причем по 825 миллионам в ноябре истекает срок исковой давности.
Стоит напомнить, что всего в 2017 году на Среднем Урале необходимо обновить более 2,4 тысячи домов. Сейчас все конкурсные процедуры по объектам завершены, подрядчики приступили к работам, большую часть из которых необходимо будет успеть сделать летом.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Вообще ничо ни надо платить,Эти деньги чинуши просто ***.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 16:07
Берег ВИЗа спасли от высотного отеля
Проект Абдуллаева направлен на доработку.Сегодня в 15:49
Екатеринбуржец попал под "уголовку" за выброшенных с балкона животных
Пятерых котят, щенка и кролика.Сегодня в 15:33
В Академическом появится дворец в японском стиле
Для любителей дзюдо, фитнеса и шоу.Сегодня в 15:27
"ИННОПРОМ" поможет Среднему Уралу вписаться в мировую экономику
Регион покажет себя с лучшей стороны.Сегодня в 15:21
Медведев передал "Екатеринбург-Арену" Росгвардии
Под охрану до конца строительства.Сегодня в 15:18
Банк "Открытие" подписал соглашение с Ханты-Мансийским районом
О социально-экономическом сотрудничестве.Сегодня в 15:11
В Ноябрьске сбежал пациент психдиспансера
Его разыскивает полиция.Сегодня в 15:00
Мэрия Екатеринбурга не раскрыла финансовые секреты МОАП и ТТУ
В очередной раз.Сегодня в 14:45
Мединский расширил полномочия челябинского министра культуры
Он будет курировать туризм на Урале.Сегодня в 14:34
Свердловчанам не хватает 5 лет жизни
Чтобы достичь среднероссийского уровня.Сегодня в 14:27
Троих челябинцев осудили на 60 лет за разбой и убийство
С особой жестокостью.Сегодня в 14:12
Персональные данные россиян соберут на одном портале
Можно будет запретить их использование.Сегодня в 14:01
"Ночь музеев" превратит свердловчан в революционеров
И экскурсоводов.Сегодня в 13:48
В Карпинске нашли труп женщины с перерезанным горлом
Убийца спрятал тело в яме.Сегодня в 13:44
Автобус с туристами перевернулся в Турции
Пострадали 18 человек.
Главные новости
- Сегодня в 16:07Берег ВИЗа спасли от высотного отеля
- Сегодня в 15:00Мэрия Екатеринбурга не раскрыла финансовые секреты МОАП и ТТУ
- Сегодня в 13:44Автобус с туристами перевернулся в Турции
- Сегодня в 12:49Югорский турист впал в кому в Турции
- Сегодня в 12:05Нижний Тагил срывает программу капремонта
Аналитика
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".
Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?
No pasaran.