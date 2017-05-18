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В Академическом появится дворец в японском стилеСегодня в 15:33

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Для любителей дзюдо, фитнеса и шоу.

В перспективном 44-м квартале Академического района Екатеринбурга появится Дворец дзюдо — многофункциональный комплекс вместимостью 2 590 зрителей для занятий восточными единоборствами, фитнесом, проведения концертов и шоу. 18 мая градсовет Екатеринбурга утвердил планировочное решение Дворца, разработанное компанией "Архстройгражданпроект" по заказу АО "РСГ-Академическое" (подразделение группы компаний "КОРТРОС"), передает "Уралинформбюро".

Согласно замыслу проектировщиков, Дворец дзюдо будет выполнен в японской стилистике, по аналогии с "вратами Тории" — П-образной ритуальной аркой, особо почитаемой в синтоизме. Будущий центр спортивной и развлекательной жизни Академического встанет на западной оконечности Преображенского парка, буквально через дорогу от проектируемого здесь медицинского кластера.

По словам автора проекта - архитектора Павла Корепина, объект будет состоять из трех больших блоков: соревновательного, тренировочного и административного. Залы для тренировок и занятий фитнесом, а также мужские и женские раздевалки разместятся на 2-м и 3-м этажах, а на нижнем ярусе раскинется спортивная арена. Во Дворец будут вести три входа: зимний (через гардероб, расположенный в цоколе), летний и для VIP-зрителей. Таким образом, потоки спортсменов, зрителей и "випов" не будут пересекаться. Под ареной запланировано обустроить подземный паркинг на 200 мест.

Проект вызвал бурную дискуссию среди членов градсовета. Вопросы разработчикам задавались самые разные: например, предусмотрены ли в здании эскалаторы, для чего на площадке перед Дворцом сразу две парковки (для личного транспорта и автобусов), можно ли вынести Дворец из парка в какое-либо другое место? На последнем варианте особенно настаивали Тимур Абдуллаев и Григорий Мазаев.

Им оппонировал глава градсовета Михаил Вяткин: по его мнению, если в парке не будет спортивного объекта, рано или поздно там появятся кафе или рестораны. А Дворец дзюдо — идеальная для парка точка притяжения и жителей Академического, и гостей района. В итоге градсовет большинством голосов проголосовал за предложенный вариант с небольшой поправкой: убрать из проекта автобусную парковку с северной стороны здания.

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