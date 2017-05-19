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В Россию KIA больше не везут18 мая в 16:35

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А производят в Калининграде и Питере.

В конце апреля 2017 года корейский концерн KIA прекратил импорт готовых автомобилей в Россию.

Необходимость в этом отпала, когда на конвейер завода "Автотор" в Калининграде встала модель Kia Picanto — единственная, поступавшая до сих пор из-за рубежа, пишут "Ведомости".

Теперь в Калининградской области выпускаются 10 моделей марки KIA. Две из них (Sorento и Cerato) — по технологии полного цикла, остальные собирают из привозных машинокомплектов.

А самую популярную у россиян модель Rio делают в Санкт-Петербурге, общий уровнем локализации производства достигает 46%. В августе там планируют начать сборку обновленной версии KIA Rio, передает "Уралинформбюро".

Как объясняют представители автоконцерна, собирать машины в РФ дешевле, чем ввозить их из Южной Кореи.

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