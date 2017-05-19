Для строительства.

Более 10 профилеразмеров двутавровой балки (группы профилей 30Ш, 35Ш, 50Ш, 60Ш, 70Ш, 40К, класс прочности С345) поставил НТМК для строительства нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" компании "Сибур". Всего же для нужд партнера в первом квартале 2017 года было изготовлено более 10 000 тонн балки, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.

Горячекатаная стальная балка - надежный элемент строительных металлоконструкций. Нижнетагильский комбинат производит двутавры классов прочности С255, С345, С355, С390, С440 по различным нормативным документам. Использование стальных горячекатаных двутавров повышенной (С345, С355) и высокой (С390, С440) прочности позволяет снижать металлоемкость конструкций.

Двутавры, произведенные на НТМК, были выбраны для возведения многих крупных строительных объектов России и зарубежья. Перед отгрузкой потребителю прокат проходит испытания, в том числе, на ударную вязкость при температуре до минус 70 градусов, что подтверждает возможность его эксплуатации даже в условиях Крайнего Севера.

Комплекс "ЗапСибНефтехим" строится в Тобольске, поэтому для проекта был необходим металлопрокат, устойчивый к минусовым температурам. Согласно требованиям заказчика, поставляемые для проекта двутавровые балки прошли испытания на ударную вязкость KCV при температуре минус 40.

Следует отметить, что на сегодняшний день сортамент НТМК включает 287 профилеразмеров двутавров по российским и зарубежным стандартам. У потребителя есть возможность выбора двутавров для выполнения требований, заложенных в проекте на строительные конструкции.