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Дворкович поставил все на стартапыСегодня в 15:26

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На словах.

Стартапы станут одним из основных источников создания новых рабочих мест и роста российской экономики. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил на форуме молодых ученых в Томске, передает REGNUM.

По мнению зампреда федерального правительства, крупные компании, предприятия тяжелой промышленности, газодобычи и нефтяной отрасли не следует рассматривать в качестве источника существенного повышения качества жизни. Будущее в России, как и во всем мире, принадлежит малым инновационным компаниям и стартапам - технологическим фирмам, как правило, небольшого размера.

За рубежом количество таких компаний увеличивается во много раз быстрее, чем в России, сообщает "Уралинформбюро". И это одна из причин того, что "мы растем темпами один-два процента в год, а не четыре-пять процентов, которые нам хотелось бы видеть" - отметил А.Дворкович.

По сравнению с ситуацией десятилетней давности определенный прогресс есть, но российская молодежь по-прежнему тяготеет к устройству на крупные предприятия, не рискуя открывать собственное дело, сетует вице-премьер.

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