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Минэкономразвития вступилось за "Боярышник"Сегодня в 15:41

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И прочие лосьоны и тоники.

В Минэкономразвития РФ считают избыточными ограничения на розничную продажу спиртосодержащей бытовой химии и парфюмерии. Об этом "Известиям" рассказал источник в ведомстве.

Ранее правительство направило в МЭР проект о наделении региональных органов власти полномочиями по введению ограничений условий и мест реализации спиртосодержащей непищевой продукции, вплоть до ее полного запрета.

Однако в министерстве решили, что подобные "санкции" затрагивают широкую номенклатуру товаров - парфюмерно-косметическую, бытовую химию и средства личной гигиены, стеклоомывающие и противообледенительные средства, лакокрасочные материалы и другие.

"Учитывая, что вышеперечисленная продукция при ее использовании по назначению не представляет опасности для человека, установление предлагаемых ограничений на продажу такой продукции представляется избыточным", - цитируют "Известия" источник.

Кроме того, сложно предсказать экономические последствия реализации такого законопроекта.

"Гонение" на спиртосодержащую непищевую продукцию началось после массовых отравлений россиян алкогольными суррогатами, в частности "Боярышником" - концентратом для принятия ванн, передает "Уралинформбюро".

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