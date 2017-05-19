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В УГМК полетели головыСегодня в 15:46

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Пока что строителей.

По всей видимости, в Уральской горно-металлургической компании началась "зачистка". Источники "Уралинформбюро" ранее указывали, что на дверь покажут директору по корпоративным отношениям и спецпроектам УГМК Олегу Мелюхову, в частности, после скандальной истории о притязаниях "медной империи" на Opera Tower в Екатеринбурге.

Но пока что уволили Александра Кочнева – заместителя директора по капстроительству и инвестициям Сергея Ерыпалова. Он также возглавлял недавно ликвидированное ЗАО "Уралмедьстрой", занимавшееся возведением "Екатеринбург-Сити".

Во властных коридорах продолжают циркулировать слухи о том, что власть в УГМК переходит к коммерческому директору и одному из основателей компании Игорю Кудряшкину. Во всяком случае, инсайдеры сообщают, что именно он сейчас занят наведением порядка в "медной империи".

Глава УГМК Андрей Козицын то ли отстраняется от рычагов управления, то ли занят решением глобальных проблем, о которых не так давно заявлял в интервью Bloomberg. Он признал падение объемов производства меди в 2016 году на 5%, связав его со снижением содержания меди в рудах на месторождениях УГМК. Козицын пообещал увеличить затраты компании до 1 миллиарда долларов в год для восстановления ежегодного объема производства меди в 370-380 тысяч тонн. При этом новые кредиты УГМК эксперты оценили как тревожный знак – долговая нагрузка компании и без того значительна.

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