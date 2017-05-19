"Транснефть - Сибирь" выбрала лучших из лучшихСегодня в 15:57
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В 10 профессиях.
В АО "Транснефть - Сибирь" завершился второй этап конкурса "Лучший по профессии". Мероприятие проходило на базе Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа – это одно из ведущих учебных заведений по подготовке кадров для нефтепроводного транспорта.
Себя показали 94 специалиста, победители первого этапа конкурса, который проходил в филиалах и подразделениях АО "Транснефть – Сибирь". Они представляли 10 основных специальностей в области трубопроводного транспорта. В их числе оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, оператор товарный, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, лаборант химического анализа, электрогазосварщик, трубопроводчик линейный, электромонтер, водитель грузового автомобиля, оператор товарный по нефтепродуктам.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь", конкурсанты должны были знать назубок нормативную документацию, технологические процессы и профессиональную терминологию, а также уметь выполнять операции быстро и в точной последовательности.
Так, товарный оператор определял объемы нефти в резервуаре с помощью трехфункциональной рулетки. Лучшей в этом стала Елена Лыфарь из Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН).
На лаборанте химического анализа лежат важные задачи - определить качество нефти, наличие воды, механических примесей и хлористых солей. При этом специалист должен не только установить соответствие требуемым нормативам принимаемой в систему транспортировки нефти, но и верно рассчитать ее объем. С этим заданием на отлично справилась Наталья Солошенко из Тюменского УМН.
Компанию им составили еще 8 работников. Так, лучшими линейным трубопроводчиком и электрогазосварщиком стали Денис Шнейдер и Ленар Хисамутдинов из Специализированного управления предотвращения и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ). Петр Солодких из Уренгойского УМН признан отличным слесарем по ремонту техустановок, а среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования отличился Василий Дружинин из Ноябрьского УМН. Из числа слесарей по КИПиА "самым-самым" оказался Владимир Севастьянов из Тюменского УМН.
Лучшим водителем грузового автомобиля стал Сергей Константинов (Урайское УМН). Среди товарных операторов по нефтепродуктам была отмечена Антонина Кисарина (Тюменское УМН), а среди операторов НПС - Олеся Журавлева (Сургутское УМН).
Победители второго этапа конкурса "Лучший по профессии" представят АО "Транснефть - Сибирь" в соревнованиях на уровне ПАО "Транснефть". Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде 10-14 июля 2017 года.
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