За счет реконструкции ЛЭП.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ, отходящей от Среднеуральской ГРЭС до подстанции "Южная".

Энергетики заменили дефектные оттяжки на опорах и провели верховые осмотры. Благодаря этому была повышена надежность электроснабжения Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭСК, обновленная ЛЭП была построена в 1961 году. Изначально она являлась второй цепью между подстанцией 500 кВ "Южная" и Среднеуральской ГРЭС. В 2011 году после ввода в эксплуатацию подстанции 220 кВ "Рябина" стала единственной.

В целом до конца 2017 года ФСК ЕЭС планирует заменить 290 оттяжек на 18 уральских линиях 220-500 кВ.