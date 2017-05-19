Корпорацию развития Прикамья возглавил топ-менеджер "Сколково"Сегодня в 17:22
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И.о. проработал всего три дня.
Руководителем АО "Корпорация развития Пермского края" стал Дмитрий Ильин. До этого он занимал должность сити-менеджера в инновационном центре "Сколково". Информация о назначении появилась на сайте акционерного общества.
Смена руководства связана с добровольным уходом с поста предыдущего руководителя. Владислав Черанев, занимавший должность с лета 2016 года, уволился и уехал из Перми. 16 мая 2017 года и.о. руководителя КРПК был назначен бывший председатель краевого правительства Геннадий Тушнолобов. На этом посту он провел три дня.
Корпорация развития Пермского края реализует крупные инвестпроекты в регионе. Ее единственный акционер – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. Среди приоритетных задач КРПК -переселение граждан из аварийного жилья Березников и строительство нового аэропорта.
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