В России провалился план по легализации самозанятыхСегодня в 17:40
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Из тени вышли всего 40 человек.
В течение первых трех месяцев действия закона о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых в ФНС России зарегистрировали всего 40 человек. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
27 из вставших на учет - граждане России, 13 - иностранцы. Больше всего заявлений поступило от жителей Белгородской области (5 - на услуги по уборке, 4 - на репетиторство).
Налоговые каникулы для самозанятых ввели с 2017 года. Главная цель инициативы - массовый вывод из тени нянь, сиделок, репетиторов и домработниц. По мнению Титова, уже понятно, что внедрение нового института провалилось, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что сейчас в сером секторе экономики трудится от 15 до 22 миллионов человек.
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