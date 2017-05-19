Из тени вышли всего 40 человек.

В течение первых трех месяцев действия закона о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых в ФНС России зарегистрировали всего 40 человек. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

27 из вставших на учет - граждане России, 13 - иностранцы. Больше всего заявлений поступило от жителей Белгородской области (5 - на услуги по уборке, 4 - на репетиторство).

Налоговые каникулы для самозанятых ввели с 2017 года. Главная цель инициативы - массовый вывод из тени нянь, сиделок, репетиторов и домработниц. По мнению Титова, уже понятно, что внедрение нового института провалилось, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что сейчас в сером секторе экономики трудится от 15 до 22 миллионов человек.