В апреле 2017 года.

В апреле 2017 года основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" Антипинский НПЗ сохранил тренд увеличения объемов производства и переработки.

Предприятие переработало 610 тысяч тонн сырья - это 583 тысячи тонн нефти и 27 тысяч тонн мазута. Последний поставлялся железнодорожным транспортом сторонними производителями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group. В связи с плановым ремонтом техоборудования – установок гидроочистки и глубокой переработки мазута – общий объем переработки завода снизился на 6% по отношению к марту 2017 года, когда показатели составили 616 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн стороннего мазута.

В апреле прошлого года было переработано 662,5 тысячи тонн нефти. Уменьшение показателя в 2017 году связано с увеличением глубины переработки и сокращением издержек, в том числе с отказом от поставок нефти железнодорожным транспортом.

В апреле 2017 года Антипинский НПЗ произвел 98 тысяч тонн прямогонного бензина (+5%), 170 тысяч тонн дизтоплива стандарта Евро-5 (-11%), 2,3 тысячи тонн сжиженных углеводородных газов, 32 тысячи тонн кокса и 2 тысячи тонн технической гранулированной газовой серы. Так как основная часть планового ремонта оборудования предприятия завершилась, в дальнейшем на Антипинском НПЗ планируется рост производственных показателей.

Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году для развития детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки завода превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина - достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.