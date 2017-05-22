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Внимание всем постам: на дорогу выезжает беспилотная "Матрешка"Сегодня в 11:33

Фотография

И требует закона "по понятиям".

В ближайшем будущем по российским дорогам будет колесить беспилотный автобус "Матрешка". 20-местный образец уже испытан. Параллельно в группе компаний "Волгабас" разрабатываются модели меньшей вместимости и грузовой вариант. Об этом сообщил руководитель предприятия Алексей Бакулин, передает ТАСС.

"Матрешка" управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением. При полном заряде батареи автобус может проехать 130 километров с максимальной скоростью 30 километров в час. Стоимость опытного образца автобуса составляет 8,5 миллиона рублей, при запуске в серию она должна снизиться до 3,5 миллиона.

21 мая опытный образец проехал в рамках парада ретротехники по Невскому проспекту, но им управлял водитель. Иного пока не дано: российское законодательство не предусматривает возможности эксплуатации беспилотного автотранспорта, сообщает "Уралинформбюро".

А.Бакулин надеется, что в этом году будет принят закон об использовании таких машин на закрытых территориях, что позволило бы в 2018-м провести испытания "Матрешки" в различных дорожных и климатических условиях. Ну а на городские улицы, считает он, беспилотники следует выпустить не позднее 2019 года, чтобы не отстать в развитии рынка.

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