Ural Boeing Manufacturing отметит 10-летний юбилейСегодня в 16:49
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26 июля.
26 июля 2017 года совместное российско-американское предприятие Ural Boeing Manufacturing (UBM) отметит десятилетие. К этому событию приурочен ряд мероприятий. Основной праздник с концертом состоится в августе во Дворце культуры имени Гавриила Агаркова. Видео с поздравлениями пришлют все генеральные директора UBM.
"Радует, что на UBM работают талантливые специалисты, у них есть отличные идеи. Во многих местах по всему миру, где я работал, чтобы люди приходили и сами предлагали улучшить работу – это нонсенс. Из них приходилось выжимать инициативу. Салдинцы же более прогрессивные, и мне это нравится", - отметил гендиректор совместного российско-американского предприятия Ural Boeing Manufacturing Скотт Рикетт.
По словам Рикетта, качество продукции UBM соответствует всем требованиям Boeing. В 2017 году предприятие рассчитывает стать лучшим по механической обработке титана в аэрокосмической отрасли. Сейчас Boeing получает от Корпорации ВСМПО-Ависма почти 35% титана. Запуск новых производственных мощностей UBM в "Титановой долине" позволит увеличить показатели в 2 раза.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, также увеличится объем титановой стружки для возврата на ВСМПО. В 2016 году с UBM был возвращен 1 миллион фунтов стружки – более 450 тонн. В течение ближайших 5 лет данный показатель планируется удвоить, что позволит снизить стоимость сырья и деталей для самолетов Boeing.
Следует отметить, что новая площадка UBM в "Титановой долине" вдвое больше нынешних площадей предприятия. Там будут установлены пятикоординатные центры, специально спроектированные для обработки изделий из титана. Торжественное открытие намечено на лето 2018 года. "Переезд" будет осуществляться постепенно в течение двух лет, без остановки производства. Общее число работников увеличится примерно на 50 человек, превысив 180 сотрудников.
На новом предприятии будет выполняться обработка изделий из титана для Boeing 737, 777, 787, с 2018 года - и для нового Boeing 777Х .
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