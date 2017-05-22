Доходы Свердловской области выросли на 10,5%Сегодня в 17:23
- Текст
В 2016 году.
Общественный совет при министерстве финансов Свердловской области одобрил проект закона "Об исполнении областного бюджета за 2016 год", - рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Эксперты расспросили министра Галину Кулаченко о снижении объема налоговых недоимок в бюджет. По ее словам, в этом направлении специалисты ведомства работают в связке с профильными структурами - например, участвуют в рейдах ГИБДД или устанавливают информационные стенды в ТЦ. "Результаты этой работы хоть и ощутимы, но пока недостаточны. Мы эту деятельность не заканчиваем и будем продолжать, добиваясь снижения объема недоимки", - пояснила Кулаченко.
Доходы областного бюджета за 2016 год составили 194,6 миллиарда рублей, что на 10,5% выше уровня 2015-го. Расходы за прошлый год исполнены в объеме 200,5 миллиарда рублей - 97,5% к плановым значениям. Около 70% от годовых расходов (порядка 140 миллиардов рублей) были направлены на "социалку". Дефицит бюджета в 2016-м составил 5,9 миллиарда рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:04
В Билимбае школьники разворотили более 150 надгробий
Занимаясь паркуром.Сегодня в 18:00
В Екатеринбурге появился инклюзивный детский центр
На занятия записались свыше 100 детей.Сегодня в 17:45
Терроризировавшую саткинцев банду приговорили к 15 годам
За разбой и вымогательство.Сегодня в 17:43
В Челябинске определили 6 силачей среди школьников
Трех мальчиков и трех девочек.Сегодня в 17:37
Ночные гулянки обойдутся россиянам в 100 тысяч рублей
Идею наказания дебоширов Госдума.Сегодня в 17:23
Доходы Свердловской области выросли на 10,5%
В 2016 году.Сегодня в 17:11
Миасец погиб в ДТП с грузовиком
Лобовом.Сегодня в 17:03
Мосгорсуд "подарил" Вадиму Самойлову 172 песни "Агаты Кристи"
Брат не смог отсудить ни ноты.Сегодня в 16:54
Губкинский "Роснефть-класс" провел День открытых дверей
Для будущих нефтяников.Сегодня в 16:49
Ural Boeing Manufacturing отметит 10-летний юбилей
26 июля.Сегодня в 16:45
В Екатеринбурге на Уралмаше строят перехватывающий паркинг
Для жителей области.Сегодня в 16:36
Медведев выдвинул Екатеринбург на "ЭКСПО-2025"
Первый блин был комом.Сегодня в 16:30
"АльфаСтрахование" застраховала ответственность руководства "Аэрофлота"
На 100 миллионов долларов.Сегодня в 16:21
Екатеринбуржцам грозит 7 лет за килограммовый изумруд
Стоимостью 2,7 миллиона рублей.Сегодня в 16:05
Зауралье рискует провалить программу переселения из трущоб
Тогда федеральные деньги придется вернуть.
Главные новости
- Сегодня в 18:04В Билимбае школьники разворотили более 150 надгробий
- Сегодня в 16:36Медведев выдвинул Екатеринбург на "ЭКСПО-2025"
- Сегодня в 16:21Екатеринбуржцам грозит 7 лет за килограммовый изумруд
- Сегодня в 14:50В Екатеринбурге забор упал на 5-летнего ребенка
- Сегодня в 12:57Адвокаты Соколовского обжаловали приговор
Аналитика
Свердловские "медведи" одни на велосипеде
Губернаторских выборов.
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".