В 2016 году.

Общественный совет при министерстве финансов Свердловской области одобрил проект закона "Об исполнении областного бюджета за 2016 год", - рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Эксперты расспросили министра Галину Кулаченко о снижении объема налоговых недоимок в бюджет. По ее словам, в этом направлении специалисты ведомства работают в связке с профильными структурами - например, участвуют в рейдах ГИБДД или устанавливают информационные стенды в ТЦ. "Результаты этой работы хоть и ощутимы, но пока недостаточны. Мы эту деятельность не заканчиваем и будем продолжать, добиваясь снижения объема недоимки", - пояснила Кулаченко.

Доходы областного бюджета за 2016 год составили 194,6 миллиарда рублей, что на 10,5% выше уровня 2015-го. Расходы за прошлый год исполнены в объеме 200,5 миллиарда рублей - 97,5% к плановым значениям. Около 70% от годовых расходов (порядка 140 миллиардов рублей) были направлены на "социалку". Дефицит бюджета в 2016-м составил 5,9 миллиарда рублей.