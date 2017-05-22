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Финские энергетики высоко оценили предприятие Группы СВЭЛСегодня в 15:36

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Познакомившись с производством масляных трансформаторов.

Финские предприниматели посетили один из заводов Группы СВЭЛ в Екатеринбурге с целью налаживания торгово-экономических связей. Визит был организован 18 мая в рамках приезда в Свердловскую область бизнес-делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Финляндии в России в РФ Микко Хауталой. В ее состав вошли представители более 20 финских промышленных предприятий.

Программа иностранных гостей включила в себя как деловую, так и культурную части. Они побывали на ключевых индустриальных предприятиях региона, приняли участие в бизнес-форуме, лекции для студентов, а также посетили выставку комиксов и фестиваль финского кино.

Визит на завод "СВЭЛ – Силовые трансформаторы" стало одним из самых важных мероприятий для финских энергетиков. Руководство Группы организовало экскурсию по производству масляных трансформаторов, а также презентовало современные решения, используемые в российской энергетике, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ.

Сейчас между Средним Уралом и Финляндией налажено сотрудничество в химпроме, машиностроении, производстве мебели, металлообработке. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев отметил, что стороны имеют общие интересы в сферах лесопользования, энергетики, телекоммуникаций, ряда отраслей наукоемких производств, транспорта и транспортной логистики.

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