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Медведев выдвинул Екатеринбург на "ЭКСПО-2025"Сегодня в 16:36

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Первый блин был комом.

Россия направила в Международное бюро выставок заявку на проведение "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро". Обращение поступило 22 мая за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Конкуренцию России составят Франция, заявившаяся 22 ноября 2016 года, и Япония, озвучившая свое намерение 24 апреля 2017 года. Победителя объявят на 164 генеральной ассамблее бюро выставок в ноябре 2018 года. "ЭКСПО-2025" будет посвящено теме "Изменяя мир: Инклюзивные инновации - для наших детей и будущих поколений". Масштабная экспозиция пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Ранее Екатеринбург претендовал на проведение "ЭКСПО" в 2020 году, но проиграл Объединенным Арабским Эмиратам. Выставка на тему "Соединяя умы, создавая будущее" пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.

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