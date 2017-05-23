Маркировка сигарет вернет в бюджет более 100 миллиардовСегодня в 14:33
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Потерянные за 5 лет.
Федеральным ведомствам поручено до конца мая представить предложения по созданию системы маркировки для табачной отрасли. Она должна быть введена с 1 июля 2018 года.
Это предусмотрено законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…". Маркировка позволит пресечь незаконную торговлю сигаретами.
По экспертным оценкам, доля теневого сектора на табачном рынке составляет около 5%, сообщают "Известия". Почти 60% нелегальных сигарет поступает в Россию из стран Евразийского экономического союза. Проблема - в отсутствии единой акцизной политики в государствах-членах ЕАЭС. Это приводит к потерям бюджета, которые, по данным правительства РФ, достигли 105 миллиардов рублей за последние пять лет, передает "Уралинформбюро".
Наиболее вероятный вариант контроля за табачным рынком - внедрение там ЕГАИС, работающей в алкогольной отрасли. Вице-премьер Александр Хлопонин считает, что больших затрат не потребуется: сигареты продают около 350 тысяч торговых точек, при этом 220 тысяч объектов розничной торговли уже подключены к ЕГАИС.
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