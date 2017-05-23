По дешевке.

Целых пять объектов муниципальной собственности в ближайшее время выставят на торги в уральской столице - причем всего за 15 миллионов рублей. Такое решение 23 мая приняли депутаты Екатеринбургской гордумы.

В число лотов, определенных городским департаментом по управлению муниципальным имуществом, попали одноэтажка на Степана Разина, 21, двухэтажное здание прачечной по адресу 8 Марта, 78а, встроенное помещение цокольного этажа в жилом доме на Малышева, 84. Также в этом списке подвальное помещение в доме сталинской постройки на Ломоносова, 25 и часть нежилого помещения на Чернышевского, 10. Практически все они - в неудовлетворительном состоянии, а дом на Разина и вовсе являет из себя руины без окон и дверей.

Сам список объектов вопросов в гордуме не вызвал. Но депутата Олега Хабибуллина смутила низкая стартовая цена. По его мнению, некоторые из зданий, несмотря на плачевное состояние, имеют рыночную привлекательность, так как расположены в центре города. Продавать их за бесценок — неоправданная роскошь. "Неужели эти 15 миллионов рублей для Екатеринбурга так важны? [...] Эти деньги не сделают погоды для бюджета, даже если в ходе торгов цена увеличится в два раза" - недоумевает депутат.

По мнению его коллег, объекты продаются в неликвидном состоянии, без электро- и водоснабжения - целесообразнее подвести к ним сначала коммуникации, а потом продать за полноценную стоимость.

Как парировал замначальника ДУМИ Владимир Захаров, низкая стартовая цена еще не означает, что лот не будет реализован за большую сумму. "Речь идет об объектах, которые многие годы стояли пустующими, - пояснил он. - Таких много, но в городском бюджете не заложены средства на их восстановление".

Эту точку зрения поддержал председатель думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Владимир Крицкий. По его словам, процедура торгов будет открытой, и каждый участник сможет сам оценить свои затраты и решить, поднимать ставки или нет.

В итоге список был утвержден большинством депутатов при одном голосе против и одном воздержавшемся.