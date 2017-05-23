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Свердловский минздрав послали в Москву за деньгамиСегодня в 16:44

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Для ТФОМС.

Свердловские власти не смогли найти деньги для покрытия финансовых дыр территориального фонда обязательного медицинского страхования. В 2017 году ТФОМС получит всего 140 миллионов рублей из регионального бюджета, тогда как в прошлом году - 1,2 миллиарда.

Выкроенные деньги пойдут на дополнительное обеспечение скорой медицинской помощи, пояснила замминистра здравоохранения Среднего Урала Нонна Кивелева 23 мая. Выступая перед депутатами Заксобрания, чиновница отметила, что в дальнейшем планируется увеличение финансирования фонда, однако определенности в этом вопросе пока нет, передает "Уралинформбюро".

Депутаты в свою очередь указали на то, что региональным властям следует усилить давление на федеральный ФОМС: региональному фонду до 2019 года необходимо дополнительно порядка 800 миллионов рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности.

В целом же для достижения всех целевых значений заработной платы медперсонала, а также сохранения качества и доступности медпомощи не хватает 1,9 миллиарда рублей.

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