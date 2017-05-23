Средней руки финансист "выживает" на 78 тысяч в месяцСегодня в 19:08
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Аграрий пашет-сеет за 21 тысячу.
В 2016 году самые высокие зарплаты в России зафиксированы в финансовой сфере - в среднем 78 311 рублей в месяц. Меньше всего получают в сельском хозяйстве (21 445 рублей).
Средняя же зарплата россиянина в 2016 году составила 36 746 рублей. Об этом со ссылкой на Росстат сообщают федеральные СМИ.
Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,8 миллиона, передает "Уралинформбюро".
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