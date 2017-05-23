Азербайджанцам расхвалят тюменские инвестпроекты Сегодня в 17:16
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И архитектуру.
В Тюменскую область прибыла делегация журналистов ведущих информационных агентств Азербайджанской Республики, пишущих на русском языке. Визит организован по приглашению губернатора региона Владимира Якушева.
До 25 мая представители восьми СМИ - ИА "Интерфакс", ИА "Спутник Азербайджан", ИА "Позиция", "Vesti.Az", "Report", "Azeri.Today", "Salamnews", "Haqqin.Az" - познакомятся с экономикой тюменского региона, его инвестиционным и туристическим потенциалом, развитием образования и культуры.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, для гостей подготовлена насыщенная программа. Азербайджанские журналисты уже посетили Тюменский технопарк, площадку индустриальных парков, узнали о перспективных инвестпроектах региона. Также они побывали на крупных промышленных предприятиях Тюмени, а также в Федеральном центре нейрохирургии.
24 мая запланированы встречи в редакциях тюменских СМИ, а после - с участниками региональной общественной организации "Опора России". Завершится визит поездкой в Тобольск.
Экономический обозреватель ИА "Спутник Азербайджан" Фуад Ализаде в своем материале планирует рассказать о производственных мощностях Тюмени и Тобольска, уделив внимание достижениям региона в привлечении инвестиций. Фотокорреспондент информационного агентства "Salamnews" Рашид Дадашев сосредоточится на архитектуре и туристическом потенциале региона.
"Приехав сюда, я заметил приветливых, улыбающихся людей. Был впечатлен исторической частью Тюмени, большими торговыми центрами в сравнительно небольшом городе, огромным количеством дорогих автомобилей, практически как в нашей столице – Баку", - прокомментировал Рашид Дадашев.
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