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Свердловские депутаты отступились от недрСегодня в 13:10

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Муниципалитетам полномочия пока "не светят".

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отложили тему передачи муниципалитетам полномочий в сфере недропользования. Ранее с такой идеей народные избранники намеревались обратиться к министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кузнецову. Однако на заседании ЗакСо, состоявшемся 23 мая, этот вопрос поднят так и не был.

Как пояснил "Уралинформбюро" член комитета Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Вячеслав Вегнер, тема остается актуальной, но требует качественной проработки.

"Мне кажется, что нужно вернутся к изначальной идее, которая у нас прописана в Конституции России - дать местным властям больше самостоятельности, чтобы у них была возможность заниматься этими вопросами, вести контроль. У нас только вокруг Екатеринбурга, по моим подсчетам, штук 40 нелегальных карьеров, где разрабатывается дресва, где добывается щебень и так далее. Соответственно, если мы берем тот же Екатеринбург, который не в состоянии это проконтролировать, то что говорить о малых сельских населенных пунктах", - считает депутат.

Следует отметить, что в 2016 году, по словам Алексея Кузнецова, было проведено 224 проверки соблюдения законодательства о недрах, в ходе которых выявили 140 нарушений. На штрафах региональное минприроды выручило 11,6 миллиона рублей.

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