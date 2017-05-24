Прибыль уральских промышленников выросла на 10,7%Сегодня в 11:52
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И раздула свердловский бюджет.
В первом квартале 2017 года в бюджет Свердловской области поступило 42,7 миллиарда рублей. Это на 6,2 миллиарда больше, чем аналогичный период прошлого года.
Основными источниками доходов стали налоги на прибыль организаций (19,2 миллиарда), на доходы физических лиц (13,4 миллиарда), на имущество организаций (3,4 миллиарда), а также акцизы (3,2 миллиарда).
Такие данные 23 мая предоставила депутатам свердловского Заксобрания глава регионального минфина Галина Кулаченко. По ее словам, в январе-феврале 2017 года индекс промышленного производства составил 101,7 % к уровню аналогичного периода прошлого года, а прибыль предприятий выросла на 10,7%.
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